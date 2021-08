Via haar dochter MuleSoft neemt Salesforce het Duitse Servicetrace over. Die moet de brug slaan tussen automatisering van oude en nieuwe omgevingen.

Servicetrace bestaat sinds 2004 en heeft haar hoofdkantoor in het Duitse Hessen. Het bedrijf werd opgericht en wordt geleid door Markus Duus en focust zich op RPA of robotic process automation. Het bedrijf heeft onder meer Atos, Siemens, Fujitsu, Deutsche Telekom en Computacenter als klant.

Nu maakt Mulesoft, dat in 2018 zelf door Salesforce werd ingelijfd, haar intentie bekend om Servicetrace over te nemen. Een bedrag wordt niet genoemd maar de overname zou tegen het derde kwartaal van dit jaar rond moeten zijn.

De opzet van Servicetrace zit hem in het automatiseren van manuele taken in het bedrijf of specifiek in IT. Volgens Brent Hayward, CEO van Mulesoft, kan Servicetrace zo een aanvulling zijn voor Einstein Automate van Salesforce, waarbij die laatste zich vooral focust op automatisering in moderne omgevingen, en RPA eerder voor legacy omgevingen is.

