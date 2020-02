Salesforce neemt CRM-bedrijf Vlocity over. Het Amerikaanse bedrijf betaalt 1,3 miljard dollar voor de startup.

Salesforce en Vlocity werken al langer nauw samen. Zo levert Vlocity cloud en mobiele software gebaseerd op het platform van Salesforce. Vlocity zet zijn activiteiten voort onder de vlag van Salesforce.

Vlocity werd in 2014 opgericht door (onder andere) David Schmaier, die ook CEO is en haalde vorig jaar naar eigen zeggen meer dan honderd miljoen dollar omzet.

"Salesforce tekent vandaag een definitieve overeenkomst om Vlocity over te nemen. Vlocity is gebouwd op het Salesforce platform en een leidende leverancier van industrie-specifieke cloud en mobiele software voor de grootste communicatie-, media- en entertainmentbedrijven, energiemaatschappijen, nutsbedrijven, verzekeraars, zorgorganisaties en overheidsorganisaties", schrijft Salesforce in een persbericht.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

