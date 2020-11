Salesforce zou dicht bij een deal staan om kantoorcommunicatiedienst Slack te kopen.

De onderhandelingen kunnen over enkele dagen rond zijn, schrijft de krant The Wall Street Journal. Slack is een beursgenoteerd bedrijf, en bij het nieuws van de deal gingen de aandelen de hoogte in. De berichtendienst voor kantoorcommunicatie zou zo'n 20 miljard dollar waard zijn.

Slack is in de kern een chatroom die samenwerking tussen teamleden mogelijk maakt, een handig systeem in tijden van thuiswerk. Het is die samenwerkingsfunctie die voor een bedrijf als Salesforce mogelijk erg verleidelijk klinkt. De techgigant is sinds juni aan een eigen collaboratietool aan het bouwen, maar bestaande software kopen is mogelijk makkelijker. Slack wordt bovendien al gebruikt in een hele reeks bedrijven die nog geen klant zijn van Salesforce, waardoor de markt voor die laatste meteen een pak vergroot.

