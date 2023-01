De CRM-maker zegt dat het meer dan 7.000 werknemers laat afvloeien en kantoren in verschillende markten wil sluiten.

Salesforce zet er stevig het mes in. In een brief aan medewerkers en een mededeling aan de Amerikaanse regulator SEC, meldt de bouwer van CRM software dat hij tien procent van zijn werknemers wil ontslaan. Reden daarvoor is de 'uitdagende' omgeving, aldus CEO Marc Benioff in de brief. Vorig jaar had Salesforce zo'n 79.000 personeelsleden in dienst, de ontslagronde zou dus meer dan 7.000 mensen hun job kunnen kosten.

Recessie

Salesforce heeft, net als veel andere techbedrijven, tijdens de coronaperiode vrij veel volk aangenomen om de versterkte vraag op te vangen. In februari 2022 had het zo'n derde meer mensen in dienst dan in een gelijkaardige periode in 2020. Maar de coronapandemie is voorbij en vervangen door een economische crisis die ook gevolgen heeft voor het gebruik en de verkoop van Salesforce software.

'Toen onze inkomsten doorheen de pandemie versneld groeiden, hebben we teveel mensen aangenomen voor de economische vertraging die we nu tegemoet gaan, en ik neem daar de verantwoordelijkheid voor', aldus nog Benioff. Eind vorig jaar kondigden onder meer Meta, Tesla, Twitter en een reeks andere bedrijven ontslagrondes aan.

