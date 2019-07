Salesforce.com sluit een partnerdeal met Alibaba Group Holdings. Daarmee gaat het CRM-bedrijf haar cloudproducten in China kunnen aanbieden.

De deal bestaat er in dat Alibaba de exclusieve provider wordt voor Salesforce-klanten in China, Hong Kong, Macau en Taiwan. Omgekeerd wordt Salesforce het exclusieve enterprise CRM systeem dat Alibaba zal verkopen. Het gaat daarbij onder meer om Sales Cloud, Service Cloud, Commerce Cloud en Salesforce Platform.

Alibaba is bij ons vooral bekend als e-commerce gigant, onder meer met AliExpress, maar het bedrijf is ook actief als cloudprovider in Azië. Vanuit het standpunt van Salesforce is het waarschijnlijk makkelijker om de Chinese markt, van meer dan één miljard inwoners, te benaderen via een lokale partner.