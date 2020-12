Het Amerikaanse softwarebedrijf Salesforce koopt de populaire chatdienst en samenwerkingsapp Slack, die vooral onder zakelijke gebruikers populair is.

De twee bedrijven kwamen een overnamebedrag van 27,7 miljard dollar overeen, in contanten en aandelen. Een aanzienlijk deel van de aandeelhouders van Slack gaat al akkoord met de deal.

Slack is een rivaal van onder meer Microsoft op het gebied van communicatiediensten bedoeld voor de werkvloer. Met Salesforce als nieuwe eigenaar zou het techbedrijf meer slagkracht krijgen om marktaandeel te veroveren op zijn concurrenten. Dat is hard nodig, nu veel bedrijven door het massale telewerk overstappen op nieuwe communicatiemiddelen om werknemers vlot te laten samenwerken.

Slack diende onlangs nog een klacht in tegen Microsoft bij de Europese Commissie wegens concurrentievervalsing. Doordat het softwareconcern zijn vergelijkbare programma Teams al automatisch aanbiedt binnen het softwarepakket Office 365, zouden rivalen buitenspel worden gezet, vindt Slack.

Salesforce biedt op dit moment voornamelijk cloudsoftware aan waarmee ondernemingen hun klantrelaties kunnen beheren. Het concern probeerde eerder al eigen chatdiensten aan te bieden, maar die werden geen groot succes. 'Samen zullen Salesforce en Slack de toekomst van bedrijfssoftware vormgeven en de manier waarop iedereen in de volledige digitale, werk-waar-je-maar-wil-wereld werkt transformeren', zegt Salesfoce-CEO Marc Benioff in een persbericht.

Het gaat om één van de grootste overnames in de software-sector van de laatste jaren, en om de grootste koop van Salesforce ooit. De overname zou naar verwachting voor de zomer afgerond moeten zijn. Slack-aandeelhouders krijgen per aandeel 26,79 dollar in contanten en net geen 0,08 Salesforce-aandeel. Formeel moeten ze nog instemmen met de overname, maar volgens Salesforce heeft de nodige 55 procent al aangegeven akkoord te gaan.

