De Limburgse start-up voor CRM-inzichten haalt 500.000 euro op om verder te groeien. Voor oprichter Tom Pennings is het zijn derde ondernemersavontuur.

Salesnudge haalt het geld op in de vorm van een doorbraak-lening bij LRM, een subsidiedossier bij VLAIO en een lening bij BNP Paribas Fortis. Achter Salesnudge zit Tom Pennings. Hij werkte jarenlang in Sillicon Valley en Singapore en richtte eerder onder meer al Onsophic op. Met Salesnudge werkt hij vanaf de Corda Campus opnieuw vanuit België en mikt hij voor het eerst op de KMO-markt.

Het bedrijf focust zich op software voor het inzichtelijk maken van ruwe CRM-data. Pennings stelde tijdens de coronacrisis vast dat conclusies trekken uit die data soms moeilijk en tijdrovend is. Salesnudge zet die om in dashboards en concrete acties.

Vandaag integreert de software van Salesnudge al met Teamleader, de bedoeling is om dat binnenkort ook aan Pipedrive te koppelen. Verder wil Pennings volgend jaar ook zes extra mensen aannemen om verder te groeien.

