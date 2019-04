Sam Lloyd, de Chief Information Officer van Telenet, verlaat het bedrijf na 3,5 jaar. Ze gaat aan de slag bij een Brits bedrijf.

Lloyd begon in maart 2016 als CIO bij Telenet. Onder haar leiding kreeg de IT-afdeling een nieuwe organisatiestructuur en gebeurde onder meer de integratie van Base en SFR.

Na bijna 3,5 zal ze op 31 juli Telenet verlaten om terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk waar ze op 1 augustus Chief Data & Information Officer wordt bij Easyjet. Dat laat Lloyd zelf weten aan Data News.

"Het vertrek van Sam Lloyd is geen verrassing," zegt Telenet-CEO John Porter. "We wisten al van bij haar start dat Sam zich niet permanent in België zou vestigen omdat haar familie in het Verenigd Koninkrijk woont. Ze heeft de afgelopen drieëneenhalf jaar als CIO een belangrijke rol gespeeld om Telenet verder te digitaliseren en met een nieuw IT-systeem ook klaar te stomen voor de toekomst."

Opmerkelijk: Telenet gaat niet op zoek naar een opvolger voor Sam Lloyd. Wel zal ze de komende maanden nauw samenwerken met CTO Micha berger om het IT-team en het technology & innovation team samen te brengen.

Update 17/4/2019

Dit artikel is aangepast om toe te voegen dat Sam Lloyd naar Easyjet trekt.