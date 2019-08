is redacteur bij Data News

Volgens een goedgekeurde patentaanvraag denkt Samsung na over een telefoon met drie schermen die uitschuiven zoals een waaier.

De patentaanvraag werd al in augustus vorig jaar ingediend, kreeg in maart goedkeuring en werd op 11 juni gepubliceerd om vervolgens te worden ontdekt door Let's Go Digital dat de volledige aanvraag online zette.

De aanvraag toont een vrij standaard uitziende smartphone met een gebogen onderkant. Daaronder zitten nog twee andere schermen die naar links of rechts zijn uit te schuiven. Volgens Let's Go Digital zijn er ook schetsen met een metalen lat aan de onderkant om de drie schermen bij elkaar te houden.

Dat Samsung een patentaanvraag doet, wil nog niet zeggen dat het ook werkt aan een commercieel toestel. Vaak gaat het om concepten die in een vroege fase zitten, maar waar een fabrikant al wel een patent voor wil aanvragen om het in de jaren nadien uit te werken.

. © Let's Go Digital

Samsung kondigde dit voorjaar haar eerste vouwbare smartphone aan, al is het toestel door technische problemen uitgesteld tot september. Daarvan zei het bedrijf al dat het nadenkt over meerdere vormen van vouwbare smartphones.