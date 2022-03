Samsung blijft wereldwijd de grootste smartphoneverkoper. Na een stevige daling in 2020 veerde de markt weer op in 2021, al blijven onderdelen en leveringsproblemen de markt verstoren.

Volgens marktanalist Gartner werden er in 2021 1.433.859.4000 toestellen verkocht. Dat zijn er zes procent meer dan in 2020, al nuanceert het meteen dat 2020 door corona een daling van 12,5 procent kende. Vooral in de eerste helft van 2021 veerde de verkoop weer op.

Samsung blijft daarin marktleider met 19 procent marktaandeel, Apple volgt op de voet met 16,7 procent en Xiaomi (13,2 procent) iets verderop. OPPO en Vivo sluiten de top vijf met respecievelijk 9,6 en 9,5 procent. De rest van de markt is samen goed voor 32 procent.

Groten groeien

Opmerkelijk daarbij is dat alle spelers in de top vijf groeien. Xiaomi, OPPO en Vivo zelfs met gemiddeld een kwart, terwijl de spelers daarbuiten samen 14,1 procent marktaandeel prijsgeven. Volgens Gartner konden de drie Chinese spelers hun marktaandeel een duwtje geven door uit te breiden in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika. Maar namen ze ook deels de plek in van Huawei en LG. LG stopt met smartphones, Huawei kan door Amerikaanse embargo's geen volwaardige Androids meer uitbrengen.

© Gartner

Uitstel uit 2020

Gartner merkt op dat de totale groei te danken is aan het feit dat er weer meer verkooppunten zijn, samen met goedkopere 5G-toestellen. Maar niet onbelangrijk daarin is dat er minder mensen in 2020 een nieuw toestel kochten. Die uitgestelde aankoop werd vaak goedgemaakt in 2021. Tegelijk merkt de marktanalist op dat de wereldwijde markt nog steeds geplaagd gaat met tekorten van sommige onderdelen of problemen in de levering, zo daalde de verkoop in het vierde kwartaal nog.

Voor het vierde kwartaal van 2021 springt Apple wel over Samsung, met 21,9 procent marktaandeel tegenover 18,2 procent voor Samsung. Al zijn kwartaalcijfers in de smartphonemarkt relatief. Zo brengt Apple doorgaans na de zomer een nieuwe iPhone uit, wat het bedrijf meestal een kleine boost geeft in de verkoopcijfers in de maanden nadien.

