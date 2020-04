Samsung heeft de Galaxy Tab S6 Lite voorgesteld. De tablet, die vanaf 30 april te koop is, wordt geleverd met een vernieuwde S Pen en komt met een richtprijs van 379 euro.

De Galaxy Tab S6 Lite heeft een scherm van 10,4 inch (2.000 x 1.200 pixels) met smalle randen en is uitgerust met One UI 2. Dat is Samsungs nieuwe interface bovenop Android 10 die geoptimaliseerd is voor grotere displays. De tablet wordt aangedreven door twee quad-processors van 2,3 en 1,7GHz en herbergt 4GB RAM en 64GB opslaggeheugen. Die laatste capaciteit laat zich uitbreiden met een microSD-kaart tot 1 terabyte.

Tekenen en schrijven

Met de verbeterde S Pen kan de gebruiker volgens Samsung weer wat preciezer tekenen en schrijven dan voorheen. Het kleinood weegt slechts 7,03 gram en heeft een punt van 0,7 mm. De stilus opladen is niet meer nodig.

Andere features van de Tab S6 Lite zijn de dubbele luidsprekers van AKG (met Dolby Atmos 3D-surround), een hoofdcamera van 8 megapixel (f1.9) en een selfie-exemplaar van 5MP (f2.0), de accu met een capaciteit van 7.040mAh en uiteraard wifi en bluetooth. Nog noemenswaardig is dat je met de tablet kan telefoneren en berichten ontvangen of versturen, zelfs als je smartphone in een andere kamer ligt.

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite is vanaf 30 april beschikbaar in de kleuren Oxford Gray en Angora Blue. De wifi-variant is er vanaf 379 euro, de uitvoering met LTE/4G vanaf 439 euro.

