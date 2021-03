Samsung pakt uit met een nieuw record op 5G apparatuur. Al klopt die bewering niet want het gaat niet puur om 5G. Bovendien haalde het bedrijf meer dan zes jaar geleden al hogere snelheden.

De topsnelheid van 5,23 Gbps werd gehaald in een labo door 40 MHz aan 4G-frequenties en 800 MHz aan 5G frequenties in mmWave (millimeter wave) te combineren op één toestel met behulp van E-UTRAN New Radio Dual Connectivity, kortweg EN-DC. Daarvoor werd een Galaxy S20+ gebruikt. Door meerdere spectrumkanalen te combineren ligt de efficiëntie en snelheid een stuk hoger.

Maar die snelheidsclaim verdient enkele serieuze nuances. Zo gaat het om een labtest en geeft Samsung geen details over bijvoorbeeld de afstand tussen zender en ontvanger. Daarbij moeten we ook benadrukken dat zo'n labotest niet realistisch is voor echte netwerkomstandigheden, waar er obstakels zijn, maar ook meerdere gebruikers en een wisselende netwerkbelasting.

Maar een beetje research leert dat het zelfs geen record is voor Samsung zelf. Al in oktober 2014 kondigde het bedrijf een recordsnelheid aan van... 7,5 Gbps op 5G. Meer dan twee Gigabit sneller dan het huidige 'record' en dat meer dan zes jaar geleden. Het persbericht over die aankondiging is hier terug te vinden.

Toen ging het niet om een test in een labomgeving maar om een stilstaande test buitenshuis op een 28 Ghz 5G-netwerk. We moeten daarbij duiden dat dat een zeer hoge frequentie is die vooral interessant is voor zeer hoge snelheden op zeer korte afstanden zonder obstakels tussen zender en ontvanger (denk bijvoorbeeld aan een gecontroleerde omgeving zoals een fabriek). Mogelijk is het resultaat dat Samsung nu aankondigt meer van toepassing op andere omstandigheden, maar een record is het niet.

