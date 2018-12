Samsung doet het voortaan toch zonder hoofdtelefoonaansluiting

De Galaxy A8, een midrange toestel vooral bedoeld voor de Chinese markt, werd vorige week voorgesteld. Al snel merken gebruikers op dat het toestel in tegenstelling tot eerdere smartphones geen aansluiting meer heeft voor een hoofdtelefoon.

Apple dumpte de aansluiting enkele jaren geleden al en de afgelopen jaren hebben de meeste smartphoneverkopers ook die stap gezet. Hetzij om een toestel beter waterdicht te maken, hetzij om meer ruimte te creëren voor andere zaken (zoals een grotere batterij).

Samsung gebruikte die aansluiting tot nu toe als verkoopargument. Toen het bedrijf in 2016 de Galaxy Note 7 lanceerde (het toestel dat achteraf werd teruggeroepen wegens explosiegevaar), werd er flink gelachen met het feit dat het toestel wel zo'n aansluiting had.

Ook in recentere reclamespots nam Samsung Apple op de korrel omdat gebruikers die een bedrade hoofdtelefoon willen gebruiken daar een extra dongle voor nodig hebben, en hun telefoon niet tegelijkertijd kunnen opladen.

Op dit moment is wel niet duidelijk of de headphone jack op termijn in het hele Samsung-gamma zal verdwijnen, of dat het om een éénmalig toestel gaat.