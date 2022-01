Chipverkopers deden het afgelopen jaar bijzonder goed. Een groeiende economie en chiptekort zorgde er voor dat halfgeleiderfabrikanten samen voor het eerst meer dan een half miljard dollar omzet draaien.

De sector haalde het afgelopen jaar 583,5 miljard dollar omzet, 25,1 procent meer dan in 2020. Dat becijfert Gartner dat opmerkt dat het de eerste keer is dat de kaap van een half biljoen dollar werd overschreden.

Als oorzaak wijst de marktanalist naar de opverende economie in combinatie met het chiptekort. Dat maakt dat de vraag groot is en de gemiddelde prijs voor chips hoger ligt, wat de omzet deed stijgen. Maar ook de groei in 5G-chips steeg van 250 naar 555 miljoen dollar.

De grootste chipverkoper is Samsung Electronics, een positie die overneemt van Intel. Het bedrijf haalde bijna 76 miljard dollar omzet uit haar halfgeleiders, goed voor een marktaandeel van 13 procent en een groei van 31,6 procent. Intel haalt met 73,1 miljard dollar en een marktaandeel van 12,5 procent de tweede plaats. Het bedrijf is met 0,5 procent groei wel de traagste groeier uit de top tien.

Top 10 Semiconductor Vendors by Revenue, Worldwide, 2021 (Millions of US Dollars)

2021 Rank 2020 Rank Vendor 2021 Revenue 2021 Market Share (%) 2020 Revenue 2020-2021 Growth (%) 1 2 Samsung Electronics 75,950 13.0 57,729 31.6 2 1 Intel 73,100 12.5 72,759 0.5 3 3 SK Hynix 36,326 6.2 25,854 40.5 4 4 Micron Technology 28,449 4.9 22,037 29.1 5 5 Qualcomm 26,856 4.6 17,632 52.3 6 6 Broadcom 18,749 3.2 15,754 19.0 7 8 MediaTek 17,452 3.0 10,988 58.8 8 7 Texas Instruments 16,902 2.9 13,619 24.1 9 10 NVIDIA 16,256 2.8 10,643 52.7 10 14 AMD 15,893 2.7 9,665 64.4 Others (outside top 10) 257,544 44.1 209,557 22.9 Total semiconductor 583,477 100.0 466,237 25.1

Bron: Gartner (Januari 2022)

De overige spelers zijn een stuk kleiner, maar het valt wel op dat machtsverhoudingen verschuiven. Zo stijgt AMD van de 14e naar de tiende plaats en zag het haar omzet uit chips stijgen met 64,4 procent. De rangschikking van Gartner gaat voor alle duidelijkheid over chipverkopers, niet chipfabrikanten. Dat verklaart dat spelers zoals TSMC, waar onder meer AMD haar chips laat maken, niet in de lijst staan.

