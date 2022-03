Voor het eerst sinds 2014 introduceert Samsung een aantal nieuwe notebooks in diverse Europese landen, waaronder België. Het gaat om twee versies van de Galaxy Book2 Pro voor consumenten en om de Galaxy Book2 Business, die zich onder meer onderscheidt door zijn doorgedreven beveiligingsfuncties.

In het gamma voor consumenten maakt Samsung onderscheid tussen de Galaxy Book2 Pro met 5G-connectiviteit en de Galaxy Book2 Pro 360, waarvan je het beeldscherm - zoals de naam al aangeeft - 360 graden kan openklappen. De laptop verandert daardoor als het ware in een tablet, en Samsung levert dit toestel meteen compleet met een S Pen om schetsen of aantekeningen te maken.

Universele adapter

De notebooks beschikken over een 12th Gen Intel Core i7-processor, 16 GB werkgeheugen en 512 GB opslagcapaciteit. De Full HD-beeldschermen zijn bij elk model beschikbaar in 13,3-inch en 15,6-inch. Andere specificaties zijn Bluetooth 5.1, WiFi 6E, een vingerafdrukscanner, AKG-luidsprekers met Dolby Atmos en een batterij die het volgens Samsung tot 21 uur uitzingt. De bijgeleverde USB-C-snellader is overigens geschikt voor alle mobiele Galaxy-apparaten, zodat je telkens maar één adapter bij je hoeft te hebben.

De Galaxy Book2 Pro komt op 1 april uit in de kleuren Graphite en Silver voor een verkoopadviesprijs vanaf 1.449 euro. De Galaxy Book2 Pro 360 verschijnt daarnaast ook in Burgundy en is er vanaf 1.549 euro.

'Optimaal beveiligde thuiswerkplek'

Naast de twee Pro-laptops introduceert Samsung zoals gezegd ook nog een Galaxy Book2 Business. Die helpt volgens de fabrikant bij een 'optimale beveiliging van de thuiswerkplek' dankzij de integratie van Samsungs beveiligingstechnologie, Intel Hardware Shield Technology en een speciale chip om het BIOS te beschermen. Mocht de Galaxy Book2 Business het doelwit worden van een aanval, dan worden waardevolle gegevens beveiligd met de BIOS Auto-herstelfunctie.

Daarnaast is de notebook uitgerust met een Tamper Alert-functie die verdachte activiteiten detecteert en stopt voordat het besturingssysteem wordt geïnfiltreerd.

Tot de andere specificaties behoren een Intel vPro-processor (12th Gen Core i5 of i7), 14-inch Full HD-beeldscherm, vingerafdrukscanner, 4G LTE en Wi-Fi 6E, 8 GB RAM (uitbreidbaar tot 64 GB) en 256 GB tot 1 terabyte opslagcapaciteit.

De Samsung Galaxy Book2 Business is beschikbaar vanaf april en krijgt een adviesprijs mee vanaf 1.499 euro.

De Samsung Galaxy Book2 Business. © Samsung

