Techreus Samsung Electronics overweegt de introductie van een nieuw smartphonemodel uit te stellen vanwege een tekort aan computerchips. Dat probleem speelde eerder vooral in de autosector, maar inmiddels spreken ook technologiebedrijven hun zorgen uit over de kwestie.

Normaal gesproken komt Samsung in de tweede jaarhelft met een nieuwe Galaxy Note naar buiten, en dat had dan hoogstwaarschijnlijk de Note21 5G geworden. De Note is naast de Galaxy S-familie het tweede vlaggenschip van het Zuid-Koreaanse bedrijf. Het toestel onderscheidt zich onder meer van de S-reeks door de bijgeleverde stilus die je in de Note zelf opbergt.

'Serieuze onbalans'

Maar de nieuwste versie van dat model zou kunnen worden uitgesteld naar 2022, zei medetopman Koh Dong-jin. In dat geval is het aannemelijker dat het toestel Note22 5G zal worden gedoopt.

Samsung, zelf een grote chipproducent, zegt dat sprake is van een 'serieuze onbalans' in de halfgeleidersector. Als gevolg van de zeer sterke vraag naar spullen voor thuiswerk en vermaak in coronatijd zoals computers, laptops en spelconsoles, is er in de autosector al maanden een groot tekort aan chips. Grote autoconstructeurs moeten daardoor hun productie onderbreken, en die problematiek lijkt zich nu dus door te trekken naar fabrikanten van consumentenelektronica.

