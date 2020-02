Met de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra zet Samsung voor zijn topreeks in op camera's met optische zoom, een krachtigere batterij en zijn eerste 5G-smartphone op de Belgische markt.

Geen S11, maar wel een S20-reeks die Samsung vandaag voorstelt. De toestellen zijn vanaf 13 maart in België te koop.

Tot 5x optische zoom

De eyecatcher van de S20-reeks zijn de camera's. De S20 en S20+ beschikken achteraan over een 64 megapixel camera (telephoto). De S20 Ultra heeft een lens van maar liefst 108 megapixel (wide-angle). De foto's worden in 108 megapixel genomen, maar bij slechte lichtomstandigheden wordt met nona-binning technologie 9 pixels in 1 gecombineerd, wat er voor moet zorgen dat je ook in slechte lichtomstandigheden alsnog goede foto's krijgt.

Naast een betere lens pakt Samsung uit met een spectaculair zoombereik. Op de S20 en S20+ Gaat het om 3X 'Hybrid Optic Zoom', bij de S20 Ultra loopt dat op tot 5X zoom. Die wordt vervolgens aangevuld met 'Super Resolution Zoom' (digitale zoom) tot respectievelijk 30X en 100X.

De camera's van de Samsung Galaxy S20 Ultra © PVL

Samsung beweert dat het met behulp van kunstmatige intelligentie en de sterke lens veel scherpere foto's kan afleveren dan een klassieke combinatie van optische en digitale zoom. Bij een korte hands-on waren we alvast onder de indruk van hoe ver de optiek kan gaan. Zo wordt een kerktoren opdrie kilometer afstand vlot in beeld gebracht. Maar verwacht niet dat je drie appartementsblokken verder zomaar kan binnengluren en haarscherpe foto's kan maken. En maar goed ook misschien.

Samsung Galaxy S20 © PVL

Links: een foto van het scherm van de S20 Ultra na 100x zoom (optisch + digitaal). Rechts: normale foto van een Canon EOS D1300D zonder zoom. Onder: een foto ter vergelijking met de Canon EOS D1300D (18 megapixel) ingezoomd en uitvergroot naar volledige resolutie. De kerk bevindt zich op ongeveer drie kilometer afstand. © PVL

Hoe weet Samsung 3x en 5x optische zoom te integreren in een dunne smartphone? Door het zoommechanisme horizontaal in de telefoon te plaatsen en niet, zoals gebruikelijk, pal achter de camera. Een truc die we eerder al zagen toegepast bij de Huawei P30 Pro, een toestel met eveneens 5x optische zoom.

De drie modellen hebben achteraan drie camera's waarbij de S20+ en S20 Ultra ook een dieptesensor (time-of-flight sensor) meekregen om bijvoorbeeld achtergrond van voorgrond beter te onderscheiden. Daarnaast hebben ze alledrie een ultra wide-angle lens van 12 megapixel. De S20 en S20+ beschikken ook over een 'gewone' groothoeklens van 12 megapixel (108 megapixel bij de S20 Ultra). De zoomlens is goed voor 64 megapixel bij de S20 en S20+ en 48 megapixel bij de S20 Ultra. De selfiecamera heeft bij de eerste twee modellen een resolutie van 10 megapixel. Bij de S20 Ultra is dat 40 megapixel.

8K-video

Ook het videoluik van de S20 moet niet onderdoen. Filmen kan in 8K-kwaliteit, met de optie om te croppen tijdens het filmen. Zo kan je bijvoorbeeld een uitsnede maken van een detail in beeld in 4K-resolutie. Filmpjes achteraf converteren naar 4K of Full-HD kan ook, wat het makkelijker maakt om video's te sharen. Nog handig is dat je uit een 8K-film individuele foto's kan isoleren. Die hebben dan een kwaliteit van 33 megapixel.

Verder is de Super Steady-modus (voor onbewogen opnames) voortaan hardwarematig en via AI verbeterd en is er Night Hyperlapse, waarmee hyperlapse-opnames in een donkere omgeving beter belicht moeten zijn.

Tot slot voorzag Samsung een Single Take-modus, waarbij alle aanwezige camera's en sensoren worden gebruikt om foto's en video's te schieten en gezichten en bewegingen te herkennen. Nadien krijg je een overzicht van de opnames en bepaal je zelf wat je wil behouden.

Gelijkenissen, verschillen en prijzen

Hoe verhouden de drie S20-modellen zich tegenover elkaar? Alle drie gebruiken ze de Exynos 990 processor, een 7 nanometer 64 bit octa-core (2,73 GHz + 2,6 GHz + 2.0 GHz) en zijn ze IP68 stof- en waterbestendig. Ook draadloos opladen, Wireless PowerShare (via je smartphone je smartwatch of draadloze oortjes opladen) en een vingerafdrukscanner ontbreken niet. Net zoals bij de S10 heeft de S20 vooraan geen notch maar een cameragaatje; wel staat dit voortaan in het midden bovenaan het toestel.

Van links naar rechts: 2X de Galaxy S20 Ultra, de S20+ en de S20. © PVL

De drie toestellen zijn uitgerust met een Quad HD+ Dynamic AMOLED HDR10+ scherm dat aan 120 Hz ververst. De aanraaksensor werkt aan 240 Hz. Met die hoge beeld- en aanraaksnelheid wil Samsung naar eigen zeggen tegemoet komen aan mobiele gamers.

De 'gewone' S20 is het kleinste model van de drie met een 6,2 inch AMOLED-scherm, 163 gram en een 4.000 mAh batterij. Het toestel komt met 8 gigabyte RAM en 128 gigabyte opslag en zal 899 euro kosten.

De Galaxy S20+ heeft een 6,7 inch scherm, weegt 186 gram en heeft een 4.500 mAh batterij. Dit toestel komt eveneens met 8 gigabyte RAM en 128 gigabyte opslag, en verwisselt voor 999 euro van eigenaar.

De S20 Ultra beschikt over een 6,9 inch scherm, weegt 220 gram en heeft een 5.000 mAh batterij. Hiervan komen twee versies op de markt: met 16 gigabyte werkgeheugen en 128 gigabyte opslag voor 1.349 euro of met 512 GB opslag voor 1.549 euro.

Opgelet: internationaal lanceert Samsung meerdere varianten met verschillenden specificaties. Bovenstaande versies zijn de Galaxy S20-modellen die met zekerheid in België op de markt komen.

De nieuwe Galaxy S20-reeks is vanaf 13 maart te koop. Wie het toestel vooruitbestelt ontvangt er gratis de nieuwste Galaxy Buds (draadloze oortjes) bij. Die krijgen eveneens een kleine update met drie microfoons om omgevingsgeluid door te laten en een batterij die elf uur meegaat, plus nog eens elf uur via de oplaadcase.

Van links naar rechts: tweemaal de Galaxy S20 Ultra, de S20+ en de S20. © PVL

Klaar voor 5G De S20-reeks beschikt over 5G met onder meer ondersteuning voor mmWave en spectrum sharing. In België zal alleen de S20 Ultra in een 5G-uitvoering uitkomen. De S20 en S20+ zijn enkel geschikt voor 4G. Al maakt dat op dit moment weinig uit omdat er de komende maanden nog geen operationeel 5G-netwerk in België zal zijn. Mocht dit in de nabije toekomst veranderen, dan is de S20 Ultra er in elk geval klaar voor.

De nieuwe Samsung Galaxy Buds. © PVL

