Samsung gaat netwerkapparatuur leveren voor de Amerikaanse telco Verizon.

Het Zuid-Koreaanse Samsung heeft een contract getekend voor 6,6 miljard dollar om in de VS netwerkapparatuur te installeren en onderhouden voor Verizon. Het is een belangrijke stap om de 5G-ambities van het techbedrijf waar te maken.

Het contract loopt over vijf jaar en bestaat onder meer uit 5G-apparatuur, al is niet meteen duidelijk hoeveel van de apparatuur ook werkelijk voor 5G is. Samsung lijkt de kans wel aan te grijpen om zich als een internationale 5G-speler te profileren. "Met dit nieuwe langetermijncontract zullen we de grenzen van 5G-innovatie blijven verleggen om mobiele ervaringen voor de klanten van Verizon te verbeteren," zo lezen we in een persmededeling.

Samsung heeft zo'n 3% van de globale telecomnetwerkmarkt in handen in 2019, volgens cijfers van Dell'Oro Group. Daarmee is het een kleine speler, vergeleken met de 28% van Huawei, de 16% van Nokia en de 14% van Ericsson.

Het Zuid-Koreaanse Samsung heeft een contract getekend voor 6,6 miljard dollar om in de VS netwerkapparatuur te installeren en onderhouden voor Verizon. Het is een belangrijke stap om de 5G-ambities van het techbedrijf waar te maken.Het contract loopt over vijf jaar en bestaat onder meer uit 5G-apparatuur, al is niet meteen duidelijk hoeveel van de apparatuur ook werkelijk voor 5G is. Samsung lijkt de kans wel aan te grijpen om zich als een internationale 5G-speler te profileren. "Met dit nieuwe langetermijncontract zullen we de grenzen van 5G-innovatie blijven verleggen om mobiele ervaringen voor de klanten van Verizon te verbeteren," zo lezen we in een persmededeling.Samsung heeft zo'n 3% van de globale telecomnetwerkmarkt in handen in 2019, volgens cijfers van Dell'Oro Group. Daarmee is het een kleine speler, vergeleken met de 28% van Huawei, de 16% van Nokia en de 14% van Ericsson.