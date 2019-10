Samsung treft een minnelijke schikking voor het vervalsen van benchmarkresultaten bij de Galaxy S4. Het bedrijf erkent geen schuld, maar betwist de vervalsing niet langer.

Het gaat om de werkelijke snelheid van de Galaxy S4, het toenmalig vlaggenschip van Samsung uit 2013. Die lag in normale omstandigheden op 480 Mhz, maar testers ontdekten dat bij het draaien van een populaire benchmark de snelheid tot 532 Mhz werd opgedreven. Zo leek het alsof de telefoon in metingen sneller was dan in realiteit.

Samsung deed dat met een stukje code die de telefoon aanstuurde om sneller te draaien wanneer het benchmarkprogramma werd gedetecteerd. De feiten zijn door Samsung nooit ontkend geweest, maar het bedrijf heeft steeds volgehouden dat het niet verplicht is om dergelijke zaken te melden aan consumenten.

Na jarenlang procederen, tot voor het Amerikaanse hooggerechtshof, komt het nu tot een schikking tussen Samsung en Daniel Norcia, de consument die een groepsrechtszaak had aangespannen. In totaal betaalt Samsung daarom 13,4 miljoen dollar voor de praktijk.

Dat geld wordt binnenkort verdeeld onder consumenten die destijds een S4 hebben gekocht. Al geldt de uitspraak vermoedelijk enkel voor consumenten in de VS. TechsiteThe Register, dat de regeling kon inkijken, merkt op dat het in praktijk om tien dollar per klant.

Samsung mag onder de regeling tot 2024 niet langer dergelijke sjoemelsoftware verzwijgen. Het bedrijf benadrukt dat het met de regeling niet erkent dat het iets verkeerds deed. Al wordt het bestaan van de sjoemelsoftware ook niet ontkend door Samsung.