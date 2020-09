Techreus Samsung greep 1 september aan voor de onthulling van de Galaxy Z Fold2, de nieuwe opvouwbare smartphone van het bedrijf. Belangrijkste vernieuwingen zijn het grotere Cover Screen, slankere design en - zo claimt Samsung - een betere gebruikservaring.

De Z Fold2 heeft net als zijn voorganger een groot plooibaar Flex-scherm aan de binnenzijde (7,6-inch in diagonaal) en een zogeheten Cover Screen aan de voorkant. Dat nagenoeg randloze Super Amoled-display is met 6,2-inch beduidend groter dan het 4,6-inch scherm van de originele Z Fold. Volgens Samsung hoef je deze nieuwe smartphone daarom minder vaak open te vouwen, bijvoorbeeld wanneer je gewoon even je mails wil checken of snel iets op wil zoeken.

Aan camera's geen gebrek

Het binnenste en vouwbare scherm is een fractie groter geworden (voorheen 7,3-inch) en kan dankzij het Hideaway-scharnier in verschillende hoeken worden gefixeerd, net als bij een laptop. Aan camera's ontbreekt het deze Z Fold2 evenmin. Het toestel heeft een cover- én een frontcamera van 10 megapixel (f2.2), maar de belangrijkste optiek zit aan de achterzijde: een triple camerasysteem bestaande uit een 12MP ultragroothoeklens (f2.2), 12MP groothoeklens (f1.8) en een 12MP telefotocamera (f2.4) met optische zoom.

Samsung verbeterde ook de kwaliteit van de stereoluidsprekers, voorzag uiteraard ondersteuning voor 5G-netwerken en integreerde een 4.500mAh batterij met Super Fast Charging. Het geheugen bedraagt 12 GB RAM werkgeheugen naast 256 GB interne opslagcapaciteit.

De nieuwe smartphone is vanaf 18 september beschikbaar in de kleuren Mystic Black en Mystic Bronze voor een richtprijs van 1.999 euro.

