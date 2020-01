Elektronicagigant Samsung heeft met de T7 Touch een nieuwe externe solid state drive aangekondigd. Gebruikers kunnen de gegevens op het draagbare ssd-schijfje beveiligen via de geïntegreerde vingerafdruklezer.

Volgens Samsung vormt de vingerafdruksensor een extra beveiligingslaag bovenop de wachtwoordbeveiliging en de AES 256-bit hardware-encryptie die de T7 Touch van huis uit al aan boord heeft. Rond deze sensor zit ook nog een Motion LED, een blauwe verlichting die de status van het apparaat weergeeft.

Dankzij de USB 3.2-aansluiting (tweede generatie) biedt de drive in principe de snelste overdrachtssnelheden die momenteel beschikbaar zijn. Met theoretische lees- en schrijfsnelheden tot respectievelijk 1.050 MB/s en 1.000 MB/s zou het schijfje volgens Samsung ongeveer dubbel zo snel zijn als zijn voorganger, de T5, en bijna tien keer zo snel als een klassieke externe harddisk.

De T7 Touch, in een zwarte of zilverkleurige aluminium behuizing, is vanaf februari verkrijgbaar in drie formaten: 500 GB, 1 TB en 2 TB. De drive is geschikt voor Windows, macOS en Android, en wordt geleverd met een USB Type-C-naar-C-kabel en een USB Type-C-naar-A-kabel. Richtprijzen gaan van 169,99 euro tot 459,99 euro.

Volgens Samsung vormt de vingerafdruksensor een extra beveiligingslaag bovenop de wachtwoordbeveiliging en de AES 256-bit hardware-encryptie die de T7 Touch van huis uit al aan boord heeft. Rond deze sensor zit ook nog een Motion LED, een blauwe verlichting die de status van het apparaat weergeeft.Dankzij de USB 3.2-aansluiting (tweede generatie) biedt de drive in principe de snelste overdrachtssnelheden die momenteel beschikbaar zijn. Met theoretische lees- en schrijfsnelheden tot respectievelijk 1.050 MB/s en 1.000 MB/s zou het schijfje volgens Samsung ongeveer dubbel zo snel zijn als zijn voorganger, de T5, en bijna tien keer zo snel als een klassieke externe harddisk.De T7 Touch, in een zwarte of zilverkleurige aluminium behuizing, is vanaf februari verkrijgbaar in drie formaten: 500 GB, 1 TB en 2 TB. De drive is geschikt voor Windows, macOS en Android, en wordt geleverd met een USB Type-C-naar-C-kabel en een USB Type-C-naar-A-kabel. Richtprijzen gaan van 169,99 euro tot 459,99 euro.