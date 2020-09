Een toestel dat gebouwd is voor extreme omgevingen, zo omschrijft Samsung zijn nieuwse Galaxy Tab Active3. De tablet is onder meer stof- en waterbestendig, en overleeft volgens de fabrikant ook moeiteloos een val van hoogtes tot anderhalve meter.

Het ontwerp van de robuuste tablet is gebaseerd op de dat van de Tab Active2 en legt de nadruk op het verbeteren van de productiviteit en veiligheid van medewerkers. Zo kan het aanraakgevoelige beeldscherm ook met handschoenen aan worden gebruikt, wat bijvoorbeeld handig kan zijn voor eerstehulpverleners.

Training op afstand

De Tab Active3 beschikt over een hoofdcamera van 13 megapixel, terwijl de frontcamera van 5 MP zich volgens Samsung prima leent voor video- of conference calls. Het toestel ondersteunt ook Google ARCore wat diverse augmented reality-toepassingen mogelijk maakt, zoals training op afstand.

Van de overige specificaties onthouden we vooral de Exynos 9810-processor, het werkgeheugen van 4GB en opslagcapaciteit van 128GB, en WiFi6 met MIMO voor snelle draadloze verbindingen. De accu van de tablet, goed voor 5.050mAh, is overigens verwisselbaar, zodat je ook verder kan werken wanneer er even geen stopcontact in de buurt is.

Schier volwaardige pc

Nog noemenswaardig is dat de Tab Active3 compatibel is met Samsung DeX, een feature om bepaalde mobiele toestellen te upgraden naar een schier volwaardige pc, door er een groter beeldscherm, muis en toetsenbord aan te koppelen. Overigens is niet alleen de tablet zelf stof- en waterbestendig, ook de zogeheten S Pen is IP68-gecertificeerd.

De Samsung Galaxy Tab Active3 is uitsluitend beschikbaar in een Entreprise Edition en krijgt een richtprijs mee van 490 euro.

