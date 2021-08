De Galaxy Z Fold3 en Z Flip3. Dat zijn de nieuwste modellen in Samsungs assortiment van vouwbare smartphones. De ene plooit in de breedte, de andere in de lengte, en allebei zijn ze voorzien van snelle 5G-connectiviteit.

Om met de Fold3 te beginnen: die beschikt in opengeklapte staat over een 7,6-inch Infinity Flex-scherm met een zogeheten under-display camera. Volgens Samsung is het beeld op het nieuwe toestel 29 procent helderder terwijl er juist minder energie wordt verbruikt. Zowel het hoofd- als het coverscherm (van 6,2-inch) bieden een verversingssnelheid van 120Hz.

De Z Fold3. © Samsung

Met S Pen

Het toestel omvat een triple-camerasysteem, bestaande uit een 12MP ultra-wide camera, een groothoeklens van 12 MP en een zoomlens van dezelfde resolutie. De accucapaciteit bedraagt 4.400mAh.

Voor het eerst hoort er een S Pen bij een opvouwbare telefoon van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Zo maak je op het hoofdscherm bijvoorbeeld eenvoudig aantekeningen tijdens een videogesprek of vink je je checklist af terwijl je e-mails doorneemt. De Fold3 is er in de kleuren Phantom Black, Phantom Green en Phantom Silver. Richtprijs: vanaf 1.799 euro voor de versie met 12GB RAM en 256GB opslagruimte.

Omgekeerde vormfactor

De Galaxy Z Flip3 heeft precies de omgekeerde vormfactor: je plooit dit toestel in verticale richting dubbel. Het hoofdscherm heeft bij dit toestel een diagonaal van 6,7-inch en aan de voorzijde zit nog een kleiner Super AMOLED-display van 1,9-inch. Daarop zijn zaken als de tijd en belangrijke notificaties te allen tijde zichtbaar, ook als de telefoon is dichtgeklapt.

De Z Flip3. © Samsung

De Flip3 pakt uit met twee camera's (ultragroothoek en groothoek van 12 megapixel), een accu van 3.300mAh en - met 8MB RAM - iets minder werkgeheugen dan de Galaxy Z Fold3. Dat vertaalt zich uiteindelijk allemaal in een prijskaartje dat met 1.049 euro (vanaf weliswaar) wat lichter verteerbaar is dan de bijna 1.800 euro die je voor het andere vouwbare model moet neertellen. Qua kleurtjes heb je bij de Flip3 keuze uit Cream, Green, Lavender en Phantom Black.

200.000 keer vouwen

Bij de eerste foldables ging er nogal eens wat mis, maar de technologie is intussen een stuk volwassener geworden. Zo blijkt uit testen van Bureau Veritas bijvoorbeeld dat je de beide nieuwe Samsung-toestellen probleemloos 200.000 keer open en dicht kan vouwen. Ze zijn nu voor het eerst ook uitgerust met een waterbestendigheid-rating van IPX8 terwijl het Corning Gorilla Glass Victus voor de nodige kras- en valbestendigheid hoort te zorgen.

Om met de Fold3 te beginnen: die beschikt in opengeklapte staat over een 7,6-inch Infinity Flex-scherm met een zogeheten under-display camera. Volgens Samsung is het beeld op het nieuwe toestel 29 procent helderder terwijl er juist minder energie wordt verbruikt. Zowel het hoofd- als het coverscherm (van 6,2-inch) bieden een verversingssnelheid van 120Hz.Het toestel omvat een triple-camerasysteem, bestaande uit een 12MP ultra-wide camera, een groothoeklens van 12 MP en een zoomlens van dezelfde resolutie. De accucapaciteit bedraagt 4.400mAh.Voor het eerst hoort er een S Pen bij een opvouwbare telefoon van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Zo maak je op het hoofdscherm bijvoorbeeld eenvoudig aantekeningen tijdens een videogesprek of vink je je checklist af terwijl je e-mails doorneemt. De Fold3 is er in de kleuren Phantom Black, Phantom Green en Phantom Silver. Richtprijs: vanaf 1.799 euro voor de versie met 12GB RAM en 256GB opslagruimte.De Galaxy Z Flip3 heeft precies de omgekeerde vormfactor: je plooit dit toestel in verticale richting dubbel. Het hoofdscherm heeft bij dit toestel een diagonaal van 6,7-inch en aan de voorzijde zit nog een kleiner Super AMOLED-display van 1,9-inch. Daarop zijn zaken als de tijd en belangrijke notificaties te allen tijde zichtbaar, ook als de telefoon is dichtgeklapt.De Flip3 pakt uit met twee camera's (ultragroothoek en groothoek van 12 megapixel), een accu van 3.300mAh en - met 8MB RAM - iets minder werkgeheugen dan de Galaxy Z Fold3. Dat vertaalt zich uiteindelijk allemaal in een prijskaartje dat met 1.049 euro (vanaf weliswaar) wat lichter verteerbaar is dan de bijna 1.800 euro die je voor het andere vouwbare model moet neertellen. Qua kleurtjes heb je bij de Flip3 keuze uit Cream, Green, Lavender en Phantom Black.Bij de eerste foldables ging er nogal eens wat mis, maar de technologie is intussen een stuk volwassener geworden. Zo blijkt uit testen van Bureau Veritas bijvoorbeeld dat je de beide nieuwe Samsung-toestellen probleemloos 200.000 keer open en dicht kan vouwen. Ze zijn nu voor het eerst ook uitgerust met een waterbestendigheid-rating van IPX8 terwijl het Corning Gorilla Glass Victus voor de nodige kras- en valbestendigheid hoort te zorgen.