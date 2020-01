Samsung breidt zijn productiefaciliteiten in India uit met de bouw van een fabriek voor smartphoneschermen. Met de investering is een bedrag van een half miljard dollar gemoeid, omgerekend zo'n 450 miljoen euro.

De Zuid-Koreaanse elektronicagigant zal in de nieuwe fabriek, die in de buurt van New Delhi wordt opgetrokken, voornamelijk schermen voor smartphones gaan produceren. Verder zullen er volgens TechCrunch displays voor diverse andere elektronische gadgets van de band rollen.

India is een van de grootste afzetmarkten voor smartphones. Met de nieuwe fabriek wil Samsung de lokale productie van onderdelen, in dit geval displays, vergroten en tegelijkertijd profiteren van enkele belastingvoordelen die de stad New Delhi biedt.

In 2018 opende Samsung ook al een fabriek in de Indiase stad Noida - ook wel het Silicon Valley van India genoemd. Dat was destijds 's werelds grootste productiefaciliteit voor mobiele telefoons, en goed voor een investering van 700 miljoen dollar (zo'n 631 miljoen euro).

Samsung was lange tijd marktleider in India op het gebied van smartphones, maar werd er twee jaar geleden voorbijgestoken door de Chinese fabrikant Xiaomi. Ook Realme, een ander Chinees smartphonemerk, zit de Zuid-Koreanen in India intussen op de hielen.

