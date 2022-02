Samsung heeft zijn nieuwste high end toestellen voorgesteld. Naast de Samsung Galaxy S22 en S22+ hoort daar ook een Ultra-toestel bij dat de Note moet doen vergeten.

De technologische focus van de Galaxy S22 en S22+ ligt op de camera, zoals dat bij vorige edities ook al zo was. De nieuwe versie borduurt daarbij, zoals verwacht, wat verder op incrementele verbeteringen. Beide modellen hebben een krachtige 50 MP hoofdcamera, 10 MP telelens en 12 MP ultragroothoeklens. Intelligente beeldverwerking moet het daarbij mogelijk maken om onder zowat alle omstandigheden mooie foto's te nemen. Ook 's nachts, met bijvoorbeeld een Nightography-functie en een sensor die 23% groter is dan die in het S21-model. Nog interessant voor wie van zijn kat een Instagram-model wil maken: Samsung meldt dat de Portretmodus nu AI bevat die professioneel ogende foto's van je huisdieren kan maken.

Binnenin zijn de twee toestellen uitgerust met een 4 nm-processor. Welke exact, dat hangt wat af van waar je hem koopt. Die wordt van stroom voorzien door een batterij van 3.700 mAh (S22) of 4.500 mAh (S22+). Het toestel zou hoe dan ook een hele dag moeten meegaan, zodat je hem maar een keer per dag aan de snellader moet hangen.

De Galaxy S22 © Samsung

Hoe ziet dat er uit?

De Galaxy S22 en S22+ krijgen een Dynamic AMOLED 2x-scherm mee van respectievelijk 6,1 inch of 6,6 inch (S22+). Verwacht ook hier een hele hoop AI om kleurcontrasten en verlichting aan te passen aan de omstandigheden. Dat alles wordt verpakt in een naadloos metalen frame waarbij je kan kiezen uit vier kleuren: zwart, wit, groen en roze.

Verder draait de serie (uiteraard) op Android, en mag je je aan maximaal vier generatie-upgrades verwachten. Beide toestellen liggen vanaf 11 maart in de winkel. Voor de Galaxy S22 met 8 GB RAM geldt een richtprijs van

€ 849 (128GB opslag) of

€ 899 (256GB).

De iets grotere Galaxy S22+ , ook met 8GB RAM gaat over de toonbank voor een adviesprijs van

€ 1049 (128GB) of

€ 1.099 (256GB).

De Galaxy S22 Ultra © Samsung

En dan de Ultra

Naast deze twee toestellen brengt Samsung ook de Galaxy S22 Ultra uit. Dat toestel kan je nog het best vergelijken met de Note-serie. Het gaat in principe om een gepimpte vesie van de andere twee S22-toestellen, met dus dezelfde video- en camera-nieuwigheden, een 4 nanometerprocessor en Android-ondersteuning voor vier generaties.

Maar de Ultra komt ook een pennetje, zoals we dat van de Note kennen. Het toestel is bovendien nog wat groter, met een Dynamix AMOLED 2X-scherm van 6,8 inch. Verwacht daarbij dan ook een grotere batterij (5.000 mAh) om alles aan de gang te houden.

De Samsung Galaxy S22 Ultra is al vanaf 25 februari te koop in rood, zwart, wit en groen voor een richtprijs van

€ 1.249 (128GB opslag)

€ 1.349 (256GB met 12GB RAM)

€ 1.449 (512GB met 12GB RAM) of

€ 1.649 (1TB met 12GB RAM).

