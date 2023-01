Op de CES technologiebeurs in Las Vegas heeft Samsung een reeks nieuwe gadgets en toestellen getoond. Opvallendste daaronder is het 'Flex Hybrid' scherm, een gevorderde vorm van het vouwbare scherm.

Bedoeling van de nieuwigheid lijkt om een groter scherm te kunnen bieden op een smartphone, zonder daarbij die smartphone zelf groter te maken. Samsung toont op CES een prototype van de 'Flex Hybrid', een opvouwbaar scherm van dat je openklapt tot 10,5 inch in diagonaal, met een aspectratio van 4:3. Je kan het scherm echter ook nog eens uitschuiven, en dan krijg je een 12,4 inch-scherm met een aspectratio van 16:10. Da's al een degelijk scherm voor een notepad, maar het eigenlijke toestel zou je nog in je zak kunnen steken.

De Flex Hybrid is een van meerdere prototypes en Samsung is duidelijk aan het uittesten welke kant het met deze technologie uit wil. Naast opvouwbaar en uitschuifbaar scherm toont Samsung bijvoorbeeld ook een demo van een groter scherm dat alleen maar uitschuift, tot 17 inch. Wanneer de nieuwe schermen ook zullen opduiken in smartphones is nog niet duidelijk. Samsung brengt zelf al sinds 2019 de Galaxy Fold uit, een opvouwbaar toestel met een scherm dat, zeker in het begin, niet zo sterk bleek als de meer traditionele statische schermpjes. Als daar ook nog schuivende elementen aan worden toegevoegd, zal het dus nog een uitdaging worden om te zorgen dat deze schermen de stress van dagelijks gebruik kunnen weerstaan.

Bedoeling van de nieuwigheid lijkt om een groter scherm te kunnen bieden op een smartphone, zonder daarbij die smartphone zelf groter te maken. Samsung toont op CES een prototype van de 'Flex Hybrid', een opvouwbaar scherm van dat je openklapt tot 10,5 inch in diagonaal, met een aspectratio van 4:3. Je kan het scherm echter ook nog eens uitschuiven, en dan krijg je een 12,4 inch-scherm met een aspectratio van 16:10. Da's al een degelijk scherm voor een notepad, maar het eigenlijke toestel zou je nog in je zak kunnen steken. De Flex Hybrid is een van meerdere prototypes en Samsung is duidelijk aan het uittesten welke kant het met deze technologie uit wil. Naast opvouwbaar en uitschuifbaar scherm toont Samsung bijvoorbeeld ook een demo van een groter scherm dat alleen maar uitschuift, tot 17 inch. Wanneer de nieuwe schermen ook zullen opduiken in smartphones is nog niet duidelijk. Samsung brengt zelf al sinds 2019 de Galaxy Fold uit, een opvouwbaar toestel met een scherm dat, zeker in het begin, niet zo sterk bleek als de meer traditionele statische schermpjes. Als daar ook nog schuivende elementen aan worden toegevoegd, zal het dus nog een uitdaging worden om te zorgen dat deze schermen de stress van dagelijks gebruik kunnen weerstaan.