Mensen kijken tegenwoordig vooral op hun smartphone naar films en filmpjes. Ze zijn gewend om het apparaat verticaal te houden, en niet horizontaal te kijken zoals bij een televisie. Samsung speelt daar op in: het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft een verticale tv gemaakt, de Sero.

De Sero kan worden bediend via Bixby, de slimme hulp van Samsung. De televisie komt eind mei op de markt in thuisland Zuid-Korea en kost daar 1,89 miljoen won, omgerekend bijna 1500 euro. Of de beeldbuis ook in België wordt verkocht, is nog niet bekend. Het scherm heeft een diagonaal van 43 inch, omgerekend 109 centimeter.

Wie het na een tijdje wel heeft gehad met verticaal kijken, kan de Sero gewoon draaien, zodat hij een 'ouderwetse' horizontale televisie wordt.