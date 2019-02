Samsung lanceert drie Galaxy S10-modellen

Samsung stelt niet één maar zes toestellen voor: drie smartphones (de S10-reeks), de draadloze oortjes Galaxy Buds, de Galaxy Watch Active en de Galaxy Fit fitnesstracker.

Van de S10 komen er drie versies met verschillende groottes en prijsklasses. Alle drie beschikken ze over Android 9.0 (Pie), een Octa-core processor op 7 nanometer, een hoofdtelefoonaansluiting, zijn ze water- en stofbestendig (IP68), is het geheugenkaartslot uitbreidbaar met 512 gigabyte en beschikken ze (naast de USB-C-aansluiting) over 12 W Fast Wireless Charging 2.0.

Handig bij dat laatste is dat de toestellen ook over Wireless PowerShare beschikken. Dat wil zeggen dat je via je telefoon ook andere toestellen kan opladen als ze draadloos opladen ondersteunen. Je kan dus de S10 opladen aan het stopcontact en intussen een andere telefoon of draadloze oortjes tegelijk opladen door ze op de telefoon te leggen. Dat opladen is overigens niet beperkt tot Samsung-toestellen.

S10+

De 10+ is het topmodel uit de reeks en heeft een scherm van 6,4 inch dat tot aan de rand gaat. Het toestel komt er in een versie met 8 of 12 gigabyte RAM en 128 GB, 512 GB of 1 TB opslag en een batterij van 4.100 mAh. Het gewicht komt op 175 gram en meet 147,6 X 74,1 X 7,8 millimeter.

De S10+ heeft maar liefst vijf camera's: drie achteraan en twee vooraan. Achteraan is dat een 16 megapixel ultra wide lens (F2,2) die 123 graden breed gaat, een dual pixel 12 megapixel wide lens (F1,5/F2,4) met dual aperture. Tot slot is er ook een 12 megapixel Tele/F2,4)

Vooraan zit er een dual pixel 10 megapixel lens (F1,9) en een 8 megapixel lens (F2,2). De combinatie van die twee moet zorgen voor een diepteverschil waardoor ook uw selfies voortaan een bokeh-effect (waarbij de achtergrond onscherp is) kunnen krijgen.

Wat mag dat kosten? Veel. Voor de S10+ met 12 gigabyte RAM en 1 terabyte opslag betaal je 1.599,99 euro. De versie met 8 gigabyte RAM en 512 gigabyte opslag kost 1.245,99 euro of 999,99 euro voor dezelfde versie met 128 gigabyte opslag.

S10

De 'gewone' S10 verschilt hoofdzakelijk in omvang en batterij van de S10+ en heeft een scherm van 6,1 inch dat net zoals de S10+ tot over de rand van de telefoon gaat en een 19:9 schermratio heeft. Het toestel weegt 157 gram en meet 149,9 X 70,4 X 7,8 millimeter.

De achterste camera van het toestel is eveneens identiek. Vooraan beschikt het toestel over dezelfde 10 Megapixel camera als de S10+, maar zonder de 8 megapixel dieptecamera.

De S10 heeft een batterij van 3.400 mAh, beschikt over 8GB RAM en 128 of 512 gigabyte opslag. Prijskaartje: 1.149,99 euro (512 GB opslag) of 899,99 euro (128 GB opslag).

S10e

De S10e is misschien de kleinste en goedkoopste van de drie, maar waar de S10+ hoge specificaties voor een hoge prijs biedt, houdt de S10e een betere balans tussen een waardig vlaggenschip, en toch onder de prijs van een maandloon te blijven.

Het toestel heeft nog steeds een stevig 5,8 inch scherm, zonder de 'edge-rand', meet 142,2 X 69,9 X 7,9 millimeter en weegt 150 gram. De telefoon beschikt over 6 gigabyte RAM, wat nog steeds flink wat geheugen is, en 128 gigabyte opslag. De batterij heeft een capaciteit van 3.100 mAh.

De camera een de voorkant is net zoals bij de S10 een 10 megapixel (F1,9). Achteraan zijn er net zoals bij de S10+ en S10 een 16 megapixel ultra wide lens en een dual pixel 12 megapixel lens aanwezig. Alleen de derde 12 megapixel lens ontbreekt in deze versie.

Voor één cameralens minder, iets minder RAM en batterij betaal je 749,99 euro.

Alle drie de smartphones zijn vanaf 8 maart verkrijgbaar en vanaf 21 maart vooraf te bestellen. Wie dat doet krijgt er van Samsung gratis de Galaxy Buds draadloze oortjes bij.

Videostabilisatie

Waarom heeft een telefoon drie camera's achteraan nodig? Een eerste voorbeeld is de ultra wide camera waarmee je van zeer dichtbij toch een zeer brede boek kan vastleggen, handig om een groep mensen of een landschap in beeld te krijgen.

Maar Samsung zet ook in op beeldstabilisatie. Er is al OIS (optical image stabilization) aanwezig, maar door bij een video-opname de drie lenzen te combineren, belooft Samsung zelfs tijdens een snowboard-afdaling in de sneeuw stabiele videobeelden. "Je gaat je GoPro niet meer nodig hebben", zegt Olivier Jagenau van Samsung. Of Samsung ook de accessoires meelevert om de telefoon op je helm te monteren is niet bekend, want een toestel van 1599,99 euro wil je niet in de sneeuw verliezen.

Kijken boven, duwen beneden

Verder belooft Samsung een hoop extra functies die de telefoon vooral beter moeten maken dan de concurrentie. Zo hebben de S10+ en S10 een vingerafdrukscanner in het scherm verwerkt (bij de S10e zit die langs de zijkant), maar beweert het bedrijf dat deze ook vlot werkt bij een nat scherm of een natte vinger.

Ook giet Samsung over Android zijn eigen One UI. Daar probeert het bedrijf zo veel mogelijk instellingen onderaan het scherm te zetten. Dat lijkt een detail, maar met een telefoon van 6,4 inch wil dat zeggen dat u met één hand de wekker kan instellen. Ook leert het toestel van uw handelingen en zal het apps die u op vaste tijdstippen gebruikt (bijvoorbeeld Waze) al klaar houden, maar ook weer uitschakelen als u ze nadien niet meer gebruikt.

Data News kon tijdens de voorstelling de toestellen kort in handen nemen en daarbij viel vooral op dat de S10-reeks bijzonder licht aanvoelen ten opzichte van gelijkaardige toestellen. Of de spectaculaire specificaties ook in het dagelijks leven tot hun recht komen lees je binnenkort in onze review.

Smartwatch en fitnesstracker

In de marge van de S10-voorstelling stelt Samsung ook zijn Galaxy Watch Active voor. Deze vrij dunne smartwatch meet je sportactiviteiten, slaappatroon en ook je stressniveau. Het toestel draait op Tizen wearable OS 4.0, beschikt over 4 gigabyte opslag, 786 megabyte RAM, kan je draadloos opladen. De batterij heeft een capaciteit van 230 mAh.

De Galaxy Fit en Galaxy Fit e zijn fitnesstrackers die ook notificaties van je telefoon tonen. Hier bedraagt de batterij respectievelijk 120 mAh en 70 mAh. De e-versie kan je niet draadloos opladen.

De drie toestellen zijn waterdicht tot 5 ATM, dat is in theorie tot 50 meter. Volgens Samsung zijn ze daarmee vooral geschikt om te zwemmen, douchen of sporten in de regen, maar niet voor diepzeeduiken of jetskiën.

De Watch Active is beschikbaar vanaf 15 maart voor 249,99 euro, de Galaxy Fit vanaf eind april voor 99,99 euro en de Galaxy Fit e vanaf half april voor 39,99 euro.

Galaxy Buds

Tot slot komt samsung ook met draadloze oortjes onder de naam Galaxy Buds. Naast muziekstreaming kan je er ook mee bellen of dankzij de Bixby-integratie met spraakbesturing telefoons beginnen of berichten versturen. De oortjes hebben elk een batterij van 58 mAh, goed voor zes uur muziekstreaming. Maar de case zelf fungeert ook als extra batterij waarmee je tot zeven uur extra kan bijladen. De oortjes zelf kan je draadloos opladen, of via de case die connecteert via usb-C.

De oortjes zijn beschikbaar vanaf 29 maart in zwart, wit en geel voor 149,99 euro.