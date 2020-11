Samsung komt met een Smart monitor. Een pc-scherm dat vlot te verbinden is met je smartphone, maar ook trekjes weg heeft van een smart tv.

Met de Smart Monitor mikt Samsung zowel op werk, studie als entertainment. Naast het 'gewone' gebruik als monitor is het toestel uitgerust met Smart Hub, vergelijkbaar met het smart tv platform van Samsung. Van daaruit is het mogelijk om je Android of iPhone naar het scherm te casten via Tap View, App Casting of AirPlay 2.

Voor het meer professioneel gebruik ondersteunt het scherm ook Samsung Dex, waarbij je vanaf bepaalde Samsung-telefoons een desktopomgeving kan starten en die naar een groter scherm brengt. Ook is Office 365 standaard ingebouwd, al heb je hier wel een abonnement voor nodig.

Het toestel komt in twee varianten: M7 en M5. Beiden beschikken ze over wifi, Bluetooth 4.2, een afstandsbediening, luidspreker, usb-aansluitingen en een vlak scherm, dus niet curved zoals een groot deel van de schermen van Samsung. De refresh rate ligt op 60 Hz met een responstijd van 8 ms. Het scherm draait op Tizen 5.5 en beschikt ook over spraakbesturing.

De M7-variant heeft een beelddiagonaal van 32 inch en een 4K resolutie (3.840X2.160 pixels), met HDR10. Naast twee gewone usb-aansluitingen is hier ook een usb-C poort met een 65W oplaadcapaciteit.

Samsung Smart Monitor M7 © Samsung

De M5 is er met scherm van 27 inch of 32 inch in een Full HD resolutie (1.920X1.080). Hier vinden we twee usb-poorten (geen usb-C) terug.

De M7 met 4K scherm, is vanaf eind januari 2021 te koop voor 399 euro. Voor de M5 (Full HD) betaal je 249 euro (27 inch) of 289 euro (32 inch), deze twee zijn normaal vanaf de laatste week van dit jaar te koop.

Update 17 uur:

Details over de refresh rate en responstijd toegevoegd.

