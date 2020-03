Goed nieuws voor de bezitters van een Samsung Galaxy S10 of Note10: via een software-update die de Zuid-Koreaanse techgigant eerdaags uitrolt krijgen deze toestellen enkele features die tot nu toe uitsluitend op de gloednieuwe Galaxy S20 zaten.

De belangrijkste functie die door de update wordt toegevoegd, is zonder twijfel Single Take. Daarmee maakt de gebruiker, met één druk op de knop, een filmpje van drie tot tien seconden, waaruit via AI vervolgens tien foto's en vier video's worden gedestilleerd. Dit maakt het volgens Samsung aanzienlijk makkelijker om de beste opname te selecteren.

De update verbetert ook de Night Mode (S10) en voegt zowel op de S10 als Note10 de functie Night Hyperlapse toe, bedoeld om bij weinig licht betere timelapse-filmpjes te schieten. Eveneens nieuw is de Pro Mode voor video's, waarmee de gebruiker handmatig de ISO-waarde, belichting en andere instellingen kan aanpassen.

Tot slot krijgen de Samsung Galaxy S10 en Note10 de beschikking over Quick Share en Music Share. De eerste functie laat zien wie van je contactpersonen in de buurt zijn. Vervolgens kun je eenvoudig foto's, video's en (nog) grotere bestanden uitwisselen. Music Share op zijn beurt stelt je in staat om de muziek op het toestel van iemand anders te beluisteren, zonder dat je eerst de verbinding met de Bluetooth-speaker moet verbreken.

Samsung zegt dat het de software-update in de loop van de komende weken gaat uitrollen.

De belangrijkste functie die door de update wordt toegevoegd, is zonder twijfel Single Take. Daarmee maakt de gebruiker, met één druk op de knop, een filmpje van drie tot tien seconden, waaruit via AI vervolgens tien foto's en vier video's worden gedestilleerd. Dit maakt het volgens Samsung aanzienlijk makkelijker om de beste opname te selecteren.De update verbetert ook de Night Mode (S10) en voegt zowel op de S10 als Note10 de functie Night Hyperlapse toe, bedoeld om bij weinig licht betere timelapse-filmpjes te schieten. Eveneens nieuw is de Pro Mode voor video's, waarmee de gebruiker handmatig de ISO-waarde, belichting en andere instellingen kan aanpassen.Tot slot krijgen de Samsung Galaxy S10 en Note10 de beschikking over Quick Share en Music Share. De eerste functie laat zien wie van je contactpersonen in de buurt zijn. Vervolgens kun je eenvoudig foto's, video's en (nog) grotere bestanden uitwisselen. Music Share op zijn beurt stelt je in staat om de muziek op het toestel van iemand anders te beluisteren, zonder dat je eerst de verbinding met de Bluetooth-speaker moet verbreken.Samsung zegt dat het de software-update in de loop van de komende weken gaat uitrollen.