Samsung zou slachtoffer zijn geworden van dezelfde bende die eerder ook Nvidia aanviel. De groep heeft naar eigen zeggen zo'n 190GB aan gevoelige data van de techgigant online gelekt.

Het lijkt erop dat de Zuid-Koreaanse techproducent Samsung slachtoffer is geworden van een cyberaanval door Lapsus$. Dat is dezelfde bende die eerder ook Nvidia aanviel. De criminele bende heeft zo'n 190GB aan gegevens van Samsung online gelekt, en zegt in totaal een terabyte aan gevoelige data te hebben buitgemaakt. Dat schrijft techsite Bleeping Computer. Samsung zelf heeft de aanval nog niet bevestigd.

Lapsus$ zegt onder meer broncode te hebben gestolen, en 'bootloaders van Samsung-apparaten'. De bende zou ook allerlei beveiligingsalgoritmes hebben, en manieren om Samsung-accounts te authentificeren. Zelfs bronbestanden van chippartner Qualcomm zouden zijn buitgemaakt. Het is niet zeker of Lapsus$ losgeld vraagt van Samsung, en hoe dat er dan uit kan zien. Dezelfde bende zei vorige week ook al te hebben ingebroken bij Nvidia en stelde daar de opmerkelijke eis dat die hardwaremaker zijn grafische kaarten terug bruikbaar maakt voor het delven van cryptomunten.

Lees ook: Cybercriminelen eisen dat Nvidia cryptofuncties in zijn kaarten herstelt

Het lijkt erop dat de Zuid-Koreaanse techproducent Samsung slachtoffer is geworden van een cyberaanval door Lapsus$. Dat is dezelfde bende die eerder ook Nvidia aanviel. De criminele bende heeft zo'n 190GB aan gegevens van Samsung online gelekt, en zegt in totaal een terabyte aan gevoelige data te hebben buitgemaakt. Dat schrijft techsite Bleeping Computer. Samsung zelf heeft de aanval nog niet bevestigd. Lapsus$ zegt onder meer broncode te hebben gestolen, en 'bootloaders van Samsung-apparaten'. De bende zou ook allerlei beveiligingsalgoritmes hebben, en manieren om Samsung-accounts te authentificeren. Zelfs bronbestanden van chippartner Qualcomm zouden zijn buitgemaakt. Het is niet zeker of Lapsus$ losgeld vraagt van Samsung, en hoe dat er dan uit kan zien. Dezelfde bende zei vorige week ook al te hebben ingebroken bij Nvidia en stelde daar de opmerkelijke eis dat die hardwaremaker zijn grafische kaarten terug bruikbaar maakt voor het delven van cryptomunten.