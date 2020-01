is redacteur bij Data News

Samsung brengt twee nieuwe apparaten in Nederland op de markt. Het zijn de smartphone Galaxy S10 Lite en de Galaxy Note10 Lite, beiden hebben een groot scherm van 6,7 inch.

De toestellen komen ind e week van 27 januari op de markt. De S10 Lite kost 649 euro, de Note10 Lite 599 euro.

Samsung Galaxy S10 Lite © Samsung

Beide toestellen hebben een zogenoemd Infinity-O Display, een scherm dat de hele voorkant vult. Aan de achterkant zitten drie camera's. Onder de motorkap hebben ze 128GB opslagruimte. Ze draaien op Android 10.0, de nieuwste versie van het besturingssysteem van Google en hebben een batterij van 4.500 mAh.

Het voornaamste verschil tussen beide toestellen is dat de Note 10 Lite over een stylus, een 12 megapixel telephoto lens en 6GB RAM beschikt. De S10 Lite heeft in de plaats daarvan een 5 megapixel macrolens maar wel 8 GB RAM.