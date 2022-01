Techreus Samsung heeft uitnodigingen verstuurd voor een belangrijk Galaxy Unpacked-event op 9 februari. Het bedrijf zal daar zijn volgende generatie flagship smartphones voorstellen, die waarschijnlijk de Galaxy S22-reeks zal worden gedoopt.

Voor de aankondiging van zijn volgende topsmartphone komt de Zuid-Koreaanse techreus alvast superlatieven te kort: 'Om de devices te creëren die ons vooruit helpen, de toekomst te herschrijven en licht in het donker te brengen, blijven we de regels breken van wat mogelijk is met een smartphone.' Even verderop spreekt Samsung zelfs over 'een nieuwe epische standaard' voor mobiele telefoons.

Drie modellen

Krachtige taal, zeker als je weet dat insiders eigenlijk geen al te grote updates verwachten van de S22-serie. Er zouden drie verschillende modellen uitkomen, die qua formaat zo'n beetje de afmetingen van de iPhone 13 volgen. Menig geruchtensite gaat uit van een 6,1-inch S22, een 6,5-inch S22 Plus en een 6,8-inch S22 Ultra. Dat grootste toestel borduurt wat meer voort op de Samsung Galaxy Note-familie, en komt met een S-Pen die je in het toestel zelf kan wegbergen. De Ultra zou ook een vierde camera krijgen, terwijl het optische eiland van de twee andere modellen 'maar' drie lenzen herbergt.

Insiders verwachten vooral een betere beeldkwaliteit van de S22-reeks, door stevig opgevoerde resoluties. Zo zou de optiek van de S22 en S22 Plus goed zijn voor 50 megapixel, daar waar de iPhone 13 momenteel nog blijft steken op lenzen van 12 MP (voor de iPhone 14 zou Apple een resolutie van 48 megapixel overwegen). De beeldkwaliteit van de Galaxy S22 Ultra zou zelfs kunnen oplopen tot 108 megapixels.

Voor de exacte specificaties is het nog even geduld oefenen tot 9 februari. Samsung zette op YouTube alvast onderstaande teaser klaar voor het Galaxy Unpacked 2022-event. Op die dag zelf is de presentatie vanaf 16 uur Belgische tijd te volgen via een livestream.

