Techgigant Samsung heeft tijdens een Unpacked-event de Galaxy Z Flip4 en Z Fold4 onthuld. Het gaat om de vierde generatie plooibare mobiele telefoons van het Zuid-Koreaanse bedrijf.

De Galaxy Z Flip4 is het toestel dat je verticaal 'dubbelvouwt'. Het nieuwe model komt met een dunner scharnier en rechtere randen. Een van de blikvangers is de FlexCam-technologie die volgens Samsung geoptimaliseerd is voor de Meta-platformen Instagram, WhatsApp en Facebook. Zo kan je in (gesloten) Cover-modus selfies of video-opnames maken, en vervolgens overschakelen naar de (deels opengeklapte) Flex-modus om handsfree verder te gaan met opnemen.

De Galaxy Z Flip4. © Samsung

Ook om te bellen, sms'en en het toestel te ontgrendelen hoef je de Z Flip4 niet open te klappen: dat kan allemaal rechtstreeks vanaf het Cover-screen. De nieuwe 5G-smartphone wordt aangedreven door het Snapdragon 8+ Gen1-platform, herbergt een grotere accu van 3.700mAh en is verkrijgbaar vanaf 1.099 euro (voor het model met 128 GB opslaggeheugen).

Drag and drop

Ook de Galaxy Z Fold kreeg een opfrisbeurt. Het display heeft nog steeds een stevige diagonaal van 7,6-inch, maar biedt volgens Samsung nu meer helderheid, naast een verversingssnelheid van 120Hz en een minder zichtbare Under Display Camera (UDC).

Krachtbron van dienst is opnieuw het Snapdragon 8+ Gen1-platform en uiteraard ondersteunt ook de Z Fold4 het snelle 5G-netwerk. Een primeur op een smartphone is Android 12L, een speciale versie van Googles besturingssysteem voor toestellen met grote schermen, zoals opvouwbare apparaten.

Om multitasken te vergemakkelijken kreeg de Galaxy Z Fold4 een nieuwe taskbar met een lay-out die lijkt op die van een pc. Door die aangepaste indeling en een aantal extra veegbewegingen, krijg je volgens Samsung vlotter toegang tot je favoriete en recente apps. Een aantal Google-toepassingen, zoals Crome en Gmail, ondersteunt nu bovendien drag and drop, om eenvoudig content van de ene naar de andere app te kopiëren en plakken. Nog noemenswaardig is dat de Office-suite en Outlook het volledige opvouwbare scherm kunnen benutten, dankzij een samenwerking met Microsoft.

S Pen

Andere kenmerken van de Galaxy Z Fold4 zijn de camera van 50 megapixels met groothoeklens, het nieuwe Flex Mode Touchpad (om nauwkeurig video's te pauzeren, terug te spoelen en af te spelen) en uiteraard de S Pen-functionaliteit. Deze stilus wordt los verkocht, maar is ook inbegrepen bij de zogeheten Standing Cover met Pen case. De Z Fold4 is verkrijgbaar vanaf 1.799 euro (voor het model met 256 GB opslaggeheugen).

