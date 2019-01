Samsung opent eerste Belgische service center

Samsung is de eerste smartphonemaker die een service center opent in België. Met de dienst wil het bedrijf antwoord bieden op de gewijzigde verwachtingen van de consument: "Ze willen geen dag meer zonder toestel en zoeken een snelle oplossing voor hun probleem."

Wie voor 15.00 uur langskomt, wordt dezelfde dag nog geholpen, belooft Samsung. In het center, dat vlakbij het centraal station ligt, kan de klant ook terecht voor persoonlijk advies over zijn toestel. Dat daar vraag naar is, weet Samsung uit ervaring met de "Experience Store" in Brussel en gelijkaardige service centers in Amsterdam en Rotterdam.

Er zullen in eerste instantie zes specialisten aan het werk gaan, op termijn zal dat aantal stijgen naar een vijftiental. Samsung schat dat het maandelijks ongeveer 3.000 klanten zal kunnen helpen en zowat 1.000 herstellingen zal doen.

Meer duurzame economie

"Het doel is om een landelijk netwerk van dergelijke service centers uit te bouwen", zegt Menno van den Berg, president van Samsung Benelux. "Consumenten doen steeds langer met hun smartphone, vandaag gemiddeld drie jaar, en we willen met deze service 100 procent kwaliteit bieden."

Volgens Minister Peeters komen initiatieven als deze het vertrouwen van de consument ten goede en versterken ze de markt. "Dat is cruciaal om tot een meer duurzame economie te komen. We moeten afstappen van het idee dat meerwaarde alleen kan worden gecreëerd door meer van iets te maken. Consumenten zijn bereid kwalitatieve toestellen te kopen die langer meegaan, maar dan moeten ook goede reparatiediensten aangeboden worden."