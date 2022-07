Samsung bekijkt de mogelijkheid om tot elf chipfabrieken in Texas te bouwen, een investering van bijna 200 miljard dollar. Al nuanceert de Koreaanse technologiereus dat het vooral haar opties bekijkt.

De plannen zijn terug te vinden in documenten die Samsung in de Amerikaanse staat Texas indient en werden opgemerkt door het Koreaanse Yonhap News Agency. Het gaat om een investering van 192,1 miljard dollar, gespreid over twintig jaar, voor elf fabrieken. Negen in Taylor en twee in Austin.Samsung zelf relativeert de plannen. Het zegt aan het persagentschap dat het geen concrete plannen heeft voor de lange termijn, maar wel de mogelijkheden evalueert. Het wijst daarbij naar een 'Chapter 313' aanvraag, waarbij lokale overheden belastingvoordelen kunnen toekennen en die maatregel zou eind dit jaar verdwijnen.De gouverneur van Texas laat alvast weten blij te zijn met de mogelijke investering en bijhorende jobs. Samsung heeft momenteel al een chipfabriek in Austin. Het is al zo'n veertig jaar actief in de VS, momenteel goed voor meer dan twintigduizend banen in het land.