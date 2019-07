De opvouwbare smartphone van Samsung, de Galaxy Fold, zal in september worden gelanceerd. Dat laat het Zuid-Koreaanse bedrijf weten op zijn website. Het bedrijf zegt een oplossing te hebben gevonden voor de schermproblemen die bij een eerdere lancering aan het licht kwamen.

De Galaxy Fold werd in april al eens gelanceerd, maar de uitrol liep vertraging op nadat recensenten problemen vonden met het scherm. Samsung heeft de telefoon van voren af aan opnieuw ontworpen.

De Fold is een van de eerste 'opvouwbare' telefoons voor de massamarkt. Het toestel ziet er uit als een tablet, maar het heeft een vouwscherm waarmee je het kan dichtklappen tot smartphoneformaat. Eerdere versies van het toestel die naar recensenten werden gestuurd, vertoonden echter vrij snel scheurtjes, of hielden op te werken. De nieuwe, verbeterde versie zou een grotere beschermlaag hebben, en een steviger scharniersysteem.

De Galaxy Fold moet het vlaggenschip van Samsung worden. Het bedrijf is 's werelds grootste smartphonemaker, maar werkt in een markt waar de laatste jaren weinig grote vernieuwingen werden gelanceerd, en het is stilletjesaan zijn positie aan het verliezen tegenover concurrenten als Huawei. Voor Samsung is het uitbrengen van de 'eerste' opvouwbare telefoon dan ook een prestigeproject.

Samsung maakt nu bekend dat het toestel vanaf september alsnog op een beperkt aantal markten te verkrijgen is. Welke dat zijn is niet bekend. "Details over de beschikbaarheid worden meegedeeld naarmate we dichter bij de lancering komen", aldus Samsung. Het toestel zal zo'n 2.000 euro kosten.