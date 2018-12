Samsung sluit Chinese smarpthonefabriek

De fabriek, waar zo'n tweeduizend mensen werken zal tegen 31 december sluiten. De vestiging is volgens analisten die de Wall Street Journal sprak goed voor ongeveer een derde van de telefoons die Samsung voor de Chinese markt verkoopt. Het gaat om de fabriek in Tianjin, nabij Peking.

Samsung vertrekt niet helemaal in China. Zo is er nog een fabriek in Huizhou die open blijft en maakt het Zuid-Koreaanse bedrijf nog steeds batterijen, geheugenchips en andere onderdelen in het land.

De Wall Street Journal merkt op dat Samsung het lastig heeft op de Chinese markt. Vijf jaar geleden bediende het zo'n twintig procent van de Chinese markt. Vandaag is dat minder dan één procent. Dat komt omdat lokale concurrenten als Huawei, Xiaomi en anderen vandaag veel sterkter staan. Wereldwijd (en ook in België) blijft Samsung met voorsprong de marktleider.

De sluiting in China komt er ook nadat het bedrijf deze zomer besliste om zo'n 700 miljoen dollar te investeren in India, waar het de grootste smarpthonefabriek ter wereld wil bouwen. De stijgende arbeidskosten en de handelsonzekerheden met China zouden daarin een rol hebben gespeeld.