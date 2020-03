Het Zuid-Koreaanse Samsung is begonnen met de massaproductie van het nieuwe 512 GB eUFS 3.1-geheugen voor mobiele telefoons. Dat is volgens de techreus drie keer sneller dan de vorige generatie. Dergelijke prestaties zijn belangrijk voor toekomstige smartphonetoepassingen, zoals filmen in 8K-kwaliteit.

Het nieuwe type eUFS-geheugen, of voluit embedded Universal Flash Storage, doorbreekt volgens Samsung voor het eerst de snelheidsgrens van 1 GB per seconde (voor smartphonegeheugen). Met een sequentiële schrijfsnelheid van ruim 1200 MB/sec is het geheugen dubbel zo snel als een op SATA-gebaseerde pc (540 MB/sec) en meer dan tien keer zo snel als een UHS-I microSD-kaart (90 MB/sec).

In de praktijk betekent dit dat smartphonegebruikers grote bestanden, zoals 8K-video's en honderden foto's, kunnen opslaan met de snelheid van een laptop. Ook het overzetten van data van een oude naar een nieuwe telefoon neemt minder tijd in beslag. Bij smartphones met het nieuwe eUFS 3.1-geheugen duurt het kopiëren van 100 GB aan data anderhalve minuut, tegenover ruim vier minuten voor toestellen met de vorige generatie geheugen (eUFS 3.0).

'Met de introductie van deze nieuwe chip hoeven smartphonegebruikers niet bang te zijn om op een bepaald moment tegen de grenzen van de mogelijkheden van hun geheugen aan te lopen', zegt Roderick Niehorster, product manager Memory Business van Samsung Benelux. Later dit jaar zal het eUFS 3.1-geheugen ook beschikbaar komen in versies van 256 GB en 128 GB.

