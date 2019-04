Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung Electronics stelt de lancering van zijn nieuwe Galaxy Fold-smartphone uit tot zeker volgende maand vanwege problemen met het opvouwbare toestel. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Eigenlijk zou Samsung de smartphone met een prijskaartje van bijna 2.000 dollar komende vrijdag op de Amerikaanse markt uitbrengen. Maar bij testversies van het toestel kwamen problemen met het opvouwbare scherm aan het licht zoals scheurtjes. Een nieuwe concrete datum voor de lancering van de Galaxy Fold zou nog niet zijn bepaald.

In 2016 had Samsung te maken met problemen bij de lancering van de Galaxy Note 7, waarbij de batterij van de smartphone in brand kon vliegen. Dit toestel werd uiteindelijk door Samsung uit de handel gehaald.

Update 24/04/2019

Samsung bevestigt aan Data News dat het toestel ook in ons land wordt uitgesteld om de problemen op te lossen.

"Uit de eerste inspectie van de gerapporteerde problemen met het display blijkt dat deze verband kunnen houden met de impact op de bovenste en onderste blootgestelde delen van het scharnier. Er was ook een geval waarbij deeltjes in het apparaat de displayprestatie beïnvloedden."

Van een schrapping is echter geen sprake, het bedrijf wil in de komende weken een nieuwe releasedatum bekendmaken.