Samsung stopt langzaamaan met Blu-ray spelers

Ondanks eerdere geruchten stopt Samsung niet helemaal met Blu-ray wereldwijd, maar in de VS stopt het bedrijf wel met haar 4K-spelers. Het bedrijf lanceerde de laatste nieuwe modellen in 2017, een nieuwe model dat voor dit jaar was gepland, is stopgezet volgens Forbes.

Hoewel Samsung tegenover CNET nog niets zegt over een wereldwijde stopzetting, lijkt het met haar keuze wel het startschot te zijn daarvoor. Eerder maakte concurrent Oppo al bekend dat het de Blu-ray markt links laat liggen.

Blu-ray is de opvolger van de DVD en wordt onder meer gebruikt als mediadrager voor HD- (en intussen ook 4K) films. Ook worden de schijfjes ook gebruikt als drager voor Xbox One of PlayStation 4 games.

Hoewel Samsung formeel geen reden opgeeft voor de stopzetting, lijkt die onderliggend bij videostreaming te liggen. Vandaag is het dankzij smart tv's, Apple TV of een Chromecast in combinatie met videodiensten als Netflix, Amazon Prime of zelfs een gratis platform als YouTube mogelijk om video in 4K in huis te halen.

Dat wordt deels ondersteund door cijfers van de Digital Entertainment Group, dat cijfers voor de Amerikaanse markt verzamelt. Daar valt op dat voornaamste (en enige stijgende) verkoop afkomstig is uit digitale kanalen zoals streamingabonnementen.

Dat wil niet zeggen dat Blu-ray nu al is afgeschreven. De films en series die op het formaat verschijnen worden nog steeds verkocht en dat zal nog wel enige tijd blijven. Maar ze worden vooral door een nichepubliek gewaardeerd, waar het grote publiek door gebruiksgemak en nieuwe modellen (een maandelijkse abonnementskost in plaats van betalen per film) evolueert naar streaming.