Samsung gaat binnenkort niet langer advertenties tonen in de Samsung-apps die het vooraf installeert op haar telefoons.

Wie een smartphone van Samsung koopt, krijgt daar ook een reeks apps van Samsung vooraf geïnstalleerd. De meesten zijn vrijwel identiek aan wat je standaard al in Android krijgt, maar dan met meer verwijzingen naar de Samsung-merknaam en met reclame. Zelfs op de toptoestellen van meer dan duizend euro.

Daar maakt Samsung nu een eind aan. Apps zoals Samsung Pay, Samsung Theme of Samsung Weather zullen later dit jaar stoppen met reclame te tonen bevestigt het bedrijf aan The Verge. Tegenover HLN bevestigt Samsung België dat dat ook voor ons land het geval zal zijn.

Een exacte datum is er nog niet, maar de verwijdering zou er komen na een update die later dit jaar komt.

