Samsung vervolgd voor misleiding over 'waterbestendige' Galaxy

Samsung is in Australië voor de rechter gesleept. Het bedrijf zegt dat Galaxy-smartphones waterbestendig zijn. In advertenties op sociale media, tv, reclameborden en in folders is te zien dat mensen met een telefoon in de hand de oceaan of een zwembad in duiken. Misleiding, vindt de consumentenwaakhond.