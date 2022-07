Het Zuid-Koreaanse Samsung Electronics verwacht dat zijn bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal van 2022 met 11,4 procent zal stijgen, ondanks aanhoudende wereldwijde bevoorradingsproblemen. Dat meldde het bedrijf donderdag in een verklaring.

De operationele winst voor de periode zal naar verwachting 14 biljoen won (10,5 miljard euro) bedragen, tegenover 12,6 biljoen won in dezelfde periode een jaar eerder. Bovendien verwacht 's werelds grootste smartphonemaker dat zijn verkoop tussen april en juni met 21 procent zal stijgen tot 77 biljoen won. Dat zou minder zijn dan in het eerste kwartaal van dit jaar, toen de groep een omzet van 77,8 biljoen won boekte.

Geheugenchips

Volgens analisten profiteerde het bedrijf van sterke prestaties op het gebied van geheugenchips, die een daling in de smartphoneverkoop in het tweede kwartaal compenseerden.

