Electronicareus Samsung verwacht in het tweede kwartaal een betere winst dan verwacht, grotendeels dankzij de sterke verkoop bij de geheugenverkoopafdeling. Dat heeft de Zuid-Koreaanse techreus dinsdag bekendgemaakt.

Het bedrijf verwacht dat de operationele winst van april tot juni op jaarbasis met 22,7 procent stijgt tot 8,1 biljoen won (ruim 6 miljard euro). De algemene omzet zou wel afnemen met 7,3 procent tot 52 biljoen won door COVID-19.

Het coronavirus zal een grote impact hebben op de vraag naar verschillende van de kernproducten. Samsung is marktleider op vlak van geheugenchips, smartphones en tv's. Het bedrijf wil hier pas later meer gedetailleerde cijfers over bekendmaken. Wat alvast blijkt is dat de technologiereus profiteert van het toegenomen internetverkeer tijdens de pandemie. De vraag naar geheugenchips voor servers en pc's is toegenomen, aangezien meer mensen van thuis werken. De prijzen voor chips zijn dan ook gestegen.

De sterke prestaties van het Zuid-Koreaanse concern lijken te suggereren dat de techsector de impact van de coronacrisis snel te boven kan komen. Samsung had eerder nog gewaarschuwd voor een winstdaling in het tweede kwartaal. Door de pandemie moesten winkels en fabrieken dicht. Het bedrijf verlaagde ter compensatie zijn marketinguitgaven en richtte zich meer op de verkoop aan consumenten die meer thuis moesten blijven.

De beter dan verwachte resultaten van Samsung komen te midden van de juridische kwestie rond de top van het bedrijf. Vicevoorzitter Lee Jae-yong wordt verdacht van fraude, illegale aandelenhandel en het overtreden van regels rond een fusie in 2015. Hij zat eerder al een jaar vast, omdat hij ervan werd verdacht mensen te hebben omgekocht in een poging om de nieuwe voorzitter van Samsung te worden. Die zaak werd in 2018 opgeschort, maar het hooggerechtshof heeft die opschorting onlangs weer ingetrokken.

