Samsung verwacht vierde winstdaling op rij

Het aandeel van Samsung is vandaag 2,4 procent hoger gegaan op de beurs van Seoel. De Zuid-Koreaanse technologiegigant kondigde wel een nieuwe winstdaling aan in het derde kwartaal, maar die zou kleiner zijn dan analisten hadden verwacht. Zij zien daarin een teken dat het ergste leed geleden is voor Samsung op de chipmarkt.

De grootste chip- en smartphonemaker ter wereld verwacht in het derde kwartaal een operationele winst van 7.700 miljard won (zowat 5,9 miljard euro). Dat is meer dan een halvering tegenover het derde kwartaal vorig jaar. Maar analisten hadden een nog lagere operationele winst verwacht. De kwartaalomzet zou met 5,3 procent dalen tot 62.000 miljard won. De exacte resultaten volgen later deze maand. Samsung heeft sinds eind vorig jaar te lijden onder een zwakke chipmarkt, onder meer door de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten en de problemen rond het Chinese Huawei. Meer de verwachting is dat die markt zich aan het herstellen is. Halfgeleiders zijn de grootste winstmotoren van Samsung. Op de smartphonemarkt kon het Zuid-Koreaanse bedrijf profiteren van een stevige vraag naar onder andere zijn Galaxy Note 10. Samsung produceert ook oledschermen voor de iPhone 11 Pro van het Amerikaanse Apple.