Samsung lijdt onder de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De vraag naar chips en dure smartphones daalt flink en daardoor is de winst in het tweede kwartaal meer dan gehalveerd, blijkt uit voorlopige cijfers. Ook de omzet daalde iets.

Samsung is de grootste maker van smartphoneschermen, chips en mobiele telefoons. De rek lijkt uit de markt te zijn: veel mensen hebben al een smartphone en de wereldeconomie remt af. Daar loopt het Zuid-Koreaanse bedrijf al langer tegenaan.

Zuid-Korea wordt hard geraakt door de handelsoorlog. Het land verlaagde woensdag zijn groeiverwachting naar het laagste niveau in zeven jaar. Daar komt bij dat de Chinese smartphonereus Huawei vooralsnog op een zwarte lijst staat in de VS. Huawei is een grote klant van Samsung. Een handelsconflict tussen Japan en Zuid-Korea helpt ook niet mee.