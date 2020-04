Datacenters en clouddiensten draaien dezer dagen op volle toeren. Mede daardoor verwacht elektronicagigant Samsung, ondanks de coronacrisis, een hogere winst in het eerste kwartaal van dit jaar.

De verwachtingen van het Zuid-Koreaanse bedrijf zijn positief omdat de vraag naar computerchips intact blijft. Analisten hadden bovendien al voorspeld dat Samsung op korte termijn zou profiteren van de toegenomen online-activiteit doordat mensen thuis moeten blijven. Datacenters en clouddiensten hebben daardoor meer geheugenchips nodig.

Beter dan verwacht

Samsung schat dat de winst uit zijn kernactiviteiten met 2,7 procent is toegenomen tot 4,8 miljard euro tegenover vorig jaar. Het bedrijf zou daarmee beter doen dan verwacht. De verkoop zou met 5 procent gestegen zijn tot 42 miljard euro.

Meer details geeft Samsung later deze maand vrij. De techreus Samsung zal wellicht wel nog een negatieve impact moeten incasseren op de verkoop van smartphones en andere toestellen voor thuis. Fabrieken en winkels zijn immers tijdelijk dicht. In de praktijk verdient Samsung echter aanzienlijk meer aan materiaal voor chips dan aan zijn andere activiteiten.

