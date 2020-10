De voorzitter van Samsung Electronics, Lee Kun-hee, is zondag op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Zuid-Koreaanse groep in een mededeling.

'Het is met grote droefheid dat we het overlijden van Lee Kun-hee, de voorzitter van Samsung Electronics, aankondigen', klinkt het in het communiqué.

Lee, die van de groep een wereldleider in telecommunicatie maakte, was bedlegerig sinds hij in 2014 een hartaanval kreeg.

