Bezitters van een Samsung smartphone of tablet zullen binnenkort geen gebruik meer kunnen maken van de Cloud-dienst van het bedrijf. Klanten ontvangen dezer dagen een mail van de techreus met een tijdlijn van het stopzettingstraject en meer info over de overstap naar OneDrive van Microsoft.

In een notendop: Samsung-gebruikers die geen actie ondernemen, raken eind juni 2021 heel wat gegevens kwijt. Meer concreet gaat het om de opslag van bestanden op Cloud Drive en gesynchroniseerde foto's uit de Gallery. Verder worden alle premiumabonnementen voor opslagruimte geannuleerd, en dit al op 1 april 2021. Sommige gebruikers ontvangen daarvoor wellicht een restitutie.

Migreren of downloaden

De cloudfuncties van Samsung verhuizen naar Microsoft OneDrive. Samsung probeert de migratie van de data zo eenvoudig mogelijk te houden via een speciale tool. Wie zijn gegevens liever niet naar OneDrive versluist, krijgt de mogelijkheid om zijn bestanden eenmalig te downloaden naar een mobiel toestel of computer. Samsung waarschuwt er wel voor dat die gegevens daarna onmiddellijk kunnen verdwijnen uit de cloud, zelfs wanneer de officiële einddatum nog niet bereikt is.

Een aantal andere functies van Samsung Cloud blijft overigens wel bestaan. Denk aan het maken van back-ups en het herstellen van bijvoorbeeld contacten, agenda's en notities.

